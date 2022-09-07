Подопечные Parimatch Foundation заняли призовое место в Кубке Казахстана по баскетболу

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation поддержал воспитанников детского дома №4 города Шымкента в Кубке Казахстана по баскетболу 3х3.

С 28 до 31 августа в Туркестане проходил Кубок Казахстана по баскетболу 3х3, где приняли участие 75 команд из всех регионов республики, а также гости из Узбекистана. Соревнования проводились среди семи возрастных категорий. При поддержке Parimatch Foundation на турнир заявились три состава из шымкентского детского дома №4.

Вице-президент Федерации баскетбола 3×3 Туркестанской области Галия Мамахан гостеприимно приняла детей.

Команды из детского дома выступали практически на профессиональном уровне, за что можно поблагодарить тренера и спонсора, оказывающего поддержку ребятам. Мы всегда будем рады видеть их в Туркестане и обязательно будем приглашать на будущие соревнования, – сказала Галия Мамахан.

Фото: Parimatch

Напоминаем, в конце 2021 года в рамках программы "Спортивный наставник" фонд открыл в детском доме секции по футболу и баскетболу, предоставив профессиональных тренеров, спортивный инвентарь и форму. Не прошло и года после запуска инициативы, как начинающие спортсмены начали показывать высокие результаты.

Тренер Данил Серединский остался доволен выступлением своих учеников. Особым поводом для гордости стало третье место в категории до 18 лет.

Фото: Parimatch

Ребята сыграли хорошо и составили достойную конкуренцию профессиональным игрокам, которые выступают за свои области и спортивные школы. Мы уже участвовали ранее в республиканском чемпионате 3х3 и в классическом 5х5, провели работу над ошибками и взяли "бронзу" в Кубке. Результат налицо! Данил Серединский

Главная цель программы "Спортивный наставник" – способствовать развитию спорта и здорового образа жизни, предоставляя детям, независимо от их происхождения, равный доступ к секциям и необходимым ресурсам. Подопечные детского дома №4 стали наглядным примером положительного влияния подобных программ на физическое и ментальное здоровье детей.

Участие в соревнованиях также является ключевым моментом, считает Иван Гайна, государственный тренер Республики Казахстан по баскетболу.

Фото: Parimatch

Опыт участия в турнирах очень полезен для ребят, ведь без соревновательного процесса тренировочный не имеет смысла. Но главное – это социальное развитие. В Кубке они играли с учениками спортивных школ и интернатов, общались с ровесниками со всей страны. Надеюсь, что в будущем они посетят и другие регионы, расширят свои горизонты. Кроме того, игра на республиканском уровне учит ответственности и дисциплине. Я уверен, что все эти факторы будут стимулировать их достигать еще больших результатов. Иван Гайна

Дети со сложными жизненными обстоятельствами зачастую отличаются волевым характером и особенным упорством. Серединский и Гайна отмечают в начинающих спортсменах большое желание показать свои способности. Как профессиональные наставники они верят, что ребята смогут раскрыть свой потенциал.

Фото: Parimatch

В последующем дети могут связать свою жизнь со спортом. У нас есть яркие примеры из костанайского и павлодарского детских домов, где ребята становились профессиональными игроками и тренерами. Все впереди, стоит только захотеть! Иван Гайна

"В Высшей и Национальной лиге Казахстана есть ребята, которые выросли в детских домах. У них очень большой потенциал и сильный характер. Спасибо, что есть такие инициативы, как "Спортивный наставник", и спонсоры в лице Parimatch Foundation, которые помогают детям находить себя в спорте", – добавил Данил Серединский.

Parimatch Foundation – Международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда – улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.

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