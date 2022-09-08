Роберт Левандовски стал лидером в гонке снайперов Лиги чемпионов

Завершился ряд матчей первого круга Лиги чемпионов сезона 2022/23. В одной из этих встреч хет-триком отличился звездный новичок каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски, который забил трижды в ворота чешского клуба "Виктория" (Плезень), сообщает Zakon.kz.

Сам же поединок на "Ноу Камп" завершился разгромной победой "Барселоны" – 5:1. Тем самым польский форвард забил 8 голов в 5 играх за свой новый коллектив после перехода из "Баварии".

С самого начала знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что одноклубники помогали мне много, как на поле, так и за его пределами. Самое важное в голевой передаче – это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде. Неважно, кто забивает голы, главное – три очка, и потом следующая игра. Роберт Левандовски

Остальные результаты второго игрового дня первого тура ЛЧ:

"Айнтрахт" – "Спортинг" – 0:3,

"Аякс" – "Рейнджерс" – 4:0,

"Атлетико" – "Порту" – 2:1,

"Тоттенхэм" – "Марсель" – 2:0,

"Интер" – "Бавария" – 0:2,

"Брюгге" – "Байер" – 1:0,

"Наполи" – "Ливерпуль" – 4:1.

Игры 2-го тура ЛЧ пройдут 13 и 14 сентября.

Фото: Instagram/championsleague

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