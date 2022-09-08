Что ожидать в новом сезоне Pro Hokei Ligasy 2022-2023
Конец недели порадует всех любителей хоккея, которые за лето успели соскучиться по накалу страстей, кипящих на ледовых аренах.
В предстоящем сезоне примут участие 12 команд: "Алматы", "Актобе", "Арлан", "Бейбарыс", "Иртыш", "Горняк", "Номад", "Кулагер", "Сарыарка", "Снежные Барсы", "Торпедо" и новички чемпионата "Хумо" – узбекистанский хоккейный клуб из города Ташкента, ранее выступавший в Высшей хоккейной лиге.
Для хоккейного клуба "Сарыарка", титульным партнером которого является Parimatch, этот год в очередной раз станет испытанием на прочность. Карагандинская команда дважды становилась чемпионом Казахстана. Хоккеистам предстоит защищать титул в жестокой борьбе.
Стоит отметить, что 1 сентября "Сарыарка" стала трехкратным обладателем Кубка Казахстана по хоккею, одержав в финальном матче победу над кокшетауским "Арланом" со счетом 3:0.
В противостоянии "орлов" и "волков" есть интересная особенность: уже на протяжении двух лет "Арлан" не может одолеть "Сарыарку" в финале чемпионата Pro Hokei Ligasy. Повторится ли история в этом сезоне или же карагандинцы уступят пальму первенства, покажет время.
Коэффициенты от Parimatch