В Алматы хотят чипировать еще 15 тысяч домашних собак и кошек

Ранее в Казахстане вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". Также были пересмотрены правила и методы работы ветслужбы Алматы. Детали этой процедуры сегодня рассказали в Региональной службе коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Ерлана Омарова, основным оператором данной работы является подведомственное акимату Алматы предприятие – Городская ветеринарная служба Управления предпринимательства и инвестиций.

Ежедневно шесть дежурных бригад ветслужбы выезжают для проведения работ по отлову безнадзорных и бродячих животных. До марта 2022 года отловленные животные содержались в течение трех суток до нахождения владельцев и передачи новым владельцам. При этом невостребованные животные подвергались медикаментозному усыплению. Однако все изменилось 2 марта, когда в силу вступил Закон "Об ответственном обращении с животными". С того времени порядок регулирования численности безнадзорных и бродячих животных был изменен. Ерлан Омаров

Отныне умерщвление отловленных животных запрещено, за исключением особей с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии.

Отлов осуществляется гуманными способами: вне присутствия детей, с применением силков с изолированием, сетей, сачков, петлей с гелевой изоляцией

Как рассказал спикер, все сотрудники ветслужбы имеют специализированную форму и отличительные бейджи. Транспортировка отловленных животных осуществляется на специализированном автотранспорте. Хозяйских питомцев возвращают владельцам, бродячих проверяют на особо опасные заболевания, в случае выявления которых усыпляют.

Здоровые и неагрессивные, с точки зрения специалистов, животные будут проходить процедуру вакцинации и стерилизации, а также чипирование с последующей передачей третьим лицам или выпуском в место отлова.

С учетом требований по стерилизации отловленных животных и постоперационного ухода дополнительно выделены средства для закупа соответствующих хирургического инвентаря, ветеринарных препаратов и модульных блоков с вольерами.

Также в Алматы до конца 2023 года запланировано чипирование еще 15 тысяч домашних собак и кошек. Специалисты уверены, что проведение идентификации и учет их числа помогут решить проблемы бродячих питомцев. Сейчас основными причинами их появления на улице по-прежнему остаются выпуск на самовыгул, утеря, а также отказ от содержания. А вот наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой.