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Более 27 тысяч таблеток трамадола изъяли полицейские в Уральске

Иллюстрация Фото: pixabay
Таблетки были найдены в квартире одного из жителей города, сообщает Zakon.kz.

В ДП Западно-Казахстанской области озвучили итоги мероприятия, направленного на выявление правонарушений в сфере оборота наркотических средств.

Так, в квартире одного из жителей Уральска в ходе обысков изъято более 18 тыс. таблеток трамадола, 99 флаконов тропикамеда и 87 флаконов медакса.

Всего в ходе проведения профилактических мероприятий “Дармек” из незаконного оборота изъято 27 055 таблеток препарата трамадол, 242 флакона тропикамида и более 5 тонн прекурсоров.

Сотрудниками полиции проверено четыре аптеки, склад, девять лечебных учреждений и одно промышленное предприятие. В ходе проверки выявлены три уголовных и 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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Ирина Мишура
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