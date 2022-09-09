Витамин D оказался бесполезен против коронавируса

Прием добавок с витамином D во время пандемии COVID-19 оказался бесполезен как метод профилактики инфекции дыхательных путей или от SARS-CoV-2, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Лондонского университета королевы Марии и других научных организаций Великобритании, сообщает Lenta.ru.

В рандомизированном контролируемом испытании приняли участие 6200 человек старше 16 лет, которые изначально не принимали пищевые добавки с витамином D.

В ходе исследования, которое продлилось полгода, одна группа добровольцев с изначально низким уровнем витамина D в крови ежедневно принимала 800 международных единиц (МЕ) витамина D, вторая группа – 3200 МЕ. Остальные принимали плацебо. Испытуемым проводили анализ крови на уровень кальцифедиола – формы витамина D, вырабатываемой в печени.

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Первичным клиническим исходом была доля участников, у которых хотя бы один раз был взят мазок или у которых врач подтвердил острую инфекцию дыхательных путей любой причины.

Вторичным результатом была доля участников, у которых мазок подтвердил COVID-19. Ни одна из доз витамина D не продемонстрировала никакого влияния на риск респираторной инфекции, включая COVID-19.

Известно, что метаболиты витамина D поддерживают врожденный иммунный ответ на респираторные вирусы. И некоторые данные указывали на то, что пищевые добавки с этим витамином могут защищать организм от инфекций дыхательных путей, особенно у людей с дефицитом витамина.