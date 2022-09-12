Новую концепцию развития туристской отрасли разработали в Казахстане

Министерство культуры и спорта разработало новый проект концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается рассматривать туризм в качестве одного из национальных приоритетов экономического развития в республике. Как отмечают в Минкультуры и спорта, экономические и социальные предпосылки для этого есть.

Концепция предусматривает, что индустрия туризма будет развиваться в приоритетных туристских территориях с конкурентоспособным бизнесом, основу которого составляют квалифицированные работники, предлагающие привлекательные туристские продукты как для внутреннего, так и для иностранного туриста.

Основные принципы и подходы развития туризма

Концепция также охватывает комплексное развитие и благоустройство туристских дестинаций страны, включая развитие транспортной инфраструктуры, доступность автомобильного сообщения и устойчивого городского транспорта, развитие воздушного и железнодорожного сообщения, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, водоснабжения и водоотведения.

Предлагается развивать туристскую инфраструктуру – транспортные хабы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автомобильные дороги местного значения, подъездные пути к объектам, расположенным вне населенных пунктов, придорожный сервис, санитарно-гигиенические узлы.

При создании качественных и аутентичных туристских продуктов вокруг туристских дестинаций с учетом природного, историко-культурного, этнического разнообразия и особенностей гастрономии Казахстана также будет учтена культурно-географическая карта сакральных объектов страны "Сакральная география", говорится в документе.

Как отмечается, при реализации концепции будет сделан упор на решение имеющихся проблем в туристской отрасли.

Предполагается, что государство будет участвовать в реализации инвестиционных проектов в части выделения льготного финансирования стратегических документов, инвестиционных преференций при заключении инвестиционных контрактов, решать земельные, инфраструктурные и иные проблемные вопросы с государственными органами.

В свою очередь, предприниматели в рамках реализации проектов туристской отрасли на территории природных территорий смогут претендовать на получение льготного кредитования (субсидирование части ставки вознаграждения Банком развития).

Будет продолжена работа с якорными инвесторами для успешной реализации проектов по экологическому туризму в национальных парках.

Проект концепции также предполагает внедрение принципа планирования инвестиций. Так, проведенные работы в регионах по инвентаризации туристских маршрутов и рейтинговой оценке развития туристской инфраструктуры позволят выявлять потребности в конкретных объектах и станут источником формирования обоснованных и комплексных предложений для инвесторов, направленных на дальнейшее развитие туристских дестинаций.

Согласно прогнозным расчетам, к 2026 году общий охват предпринимателей новыми мерами достигнет не менее 2,5 тыс. единиц.

Документ также предполагает для развития регионального туризма привлекать частный капитал на реализацию мелких, средних и крупных якорных инвестиционных проектов.

В качестве приоритетных территорий будут выступать такие туристские дестинации, как Мангистауская область, Туркестанская область, Алматинский горный кластер и другие.

Вместе с тем планируется до 2026 года обеспечить более 95% гостиниц Казахстана информационной системой е-Qonaq (e-Hotel), в которой будет зарегистрировано не менее 250 тыс. прибывших в страну иностранных посетителей.

Также планируется проводить работы по повышению квалификации работников отраслей туризма, проводить обучающие мероприятия, тренинги, стажировки, мастер-классы, курсы повышения квалификации с привлечением опытных локальных и международных экспертов, в том числе в онлайн-формате.

Будут разрабатываться специальные программы и проводиться обучающие мероприятия для субъектов туристского бизнеса по развитию туристских продуктов, в том числе по MICE туризму, стандартам качества туристских услуг и т.д.

Так, к 2026 году планируется обеспечить охват мероприятиями по развитию компетенций не менее 5,5 тыс. занятых в сфере туризма.

Предполагается, что принятие концепции позволит создать необходимые условия для эффективного развития отечественной туристской отрасли и достигнуть цели по 8,2%-ной доле в структуре ВВП в 2026 году.

Вместе с тем будут признаны утратившими силу концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года и государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.