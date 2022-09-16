Казахстан проиграл второй матч подряд на Кубке Дэвиса-2022 в Глазго

Сборная Казахстана по теннису потерпела второе поражение на групповом раунде командного чемпионата мира. Во втором туре казахстанские теннисисты уступили самой авторитетной дружине мира – сборной США, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана не смогла переиграть 32-кратных чемпионов "Кубка Дэвиса" – 1:2. В стартовом поединке Михаил Кукушкин в своем 50-м юбилейном матче за сборную проиграл Тимму Полу – 1:6, 4:6.

Затем Александр Бублик уступил 12-й ракетке мира Тейлору Фрицу – 6:7 (6:8), 6:1, 3:6. В заключительной парной игре Александр Недовесов и Александр Бублик обыграли вторую ракетку мира в парном разряде Раджива Рама и Джека Сока – 6:2, 7:6 (8:6).

У казахстанцев в подгруппе осталась еще одна игра, ее проведут против хозяев корта - англичан, 18 сентября.

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