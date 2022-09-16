Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан проиграл второй матч подряд на Кубке Дэвиса-2022 в Глазго

Теннис Поражение США Фото: ktf.kz
Сборная Казахстана по теннису потерпела второе поражение на групповом раунде командного чемпионата мира. Во втором туре казахстанские теннисисты уступили самой авторитетной дружине мира – сборной США, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана не смогла переиграть 32-кратных чемпионов "Кубка Дэвиса" – 1:2. В стартовом поединке Михаил Кукушкин в своем 50-м юбилейном матче за сборную проиграл Тимму Полу – 1:6, 4:6.

Затем Александр Бублик уступил 12-й ракетке мира Тейлору Фрицу – 6:7 (6:8), 6:1, 3:6. В заключительной парной игре Александр Недовесов и Александр Бублик обыграли вторую ракетку мира в парном разряде Раджива Рама и Джека Сока – 6:2, 7:6 (8:6).

У казахстанцев в подгруппе осталась еще одна игра, ее проведут против хозяев корта - англичан, 18 сентября.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Геннадий Головкин сделал заключительное заявление перед боем с "Канело"

Куандык Шынасилов
Бублик Александр Кукушкин Михаил
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления