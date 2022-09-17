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Победителям Молодежной лиги Шымкента подарили микроавтобусы

микроавтобусы победителям Шымкентской молодежной лиги Фото: пресс-служба акимата Шымкента
17 сентября в Шымкенте прошло торжественное открытие Молодежной лиги Шымкента – спортивных соревнований, которые продлятся весь учебный год. Уже в третий раз на традиционном турнире школьники соревнуются по четырем видам спорта. Это мини-футбол, волейбол, баскетбол и шахматы.

На церемонии открытия соревнований выступили первый замакима Шымкента Шынгыс Мукан, секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов и спонсор турнира – представитель компании ARG Шолпан Мураткызы. Они пожелали участникам удачи.

Шымкентская молодежная лига

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Казахстанцы, сплотившиеся вокруг главы государства, сегодня трудятся над созданием Справедливого Казахстана. Светлое будущее Нового Казахстана зависит от молодого поколения, его здоровья, самоотдачи. В этом плане Молодежная лига Шымкента способствует воспитанию молодежи патриотами. Спорт – это не только залог здоровья, он закаляет волю, прививает упорство и стойкость. Уверен, что молодые люди, борющиеся за честь и авторитет своей школы, завтра вырастут в настоящих патриотов, которые будут защищать честь своей страны, верно служить Родине.Шынгыс Мукан

На церемонии открытия наградили победителей прошедшего сезона Молодежной лиги Шымкента.

Победителям подарили микроавтобусы

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В частности, в прошлом году чемпионами по шахматам стала команда IT-лицея №9 имени У. Жолдасбекова, по волейболу – команда школы №113 имени аль-Фараби, по баскетболу – школы-гимназии имени М. Х. Дулати, по футболу – школы-гимназии №65 имени И. Алтынсарина.

Школьники

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Каждой из перечисленных команд вручили новые микроавтобусы. Таким образом, ученики школ завоевывают для своих школ ценные призы.

дети-школьники

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Молодежная лига Шымкента продлится весь учебный год и завершится в конце мая 2023 года. В соревнованиях принимают участие около 6 тыс. учащихся из 138 школ.

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