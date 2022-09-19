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Казахстанские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге

Теннис Рейтинг теннисистов Фото: Instagram/ktf.kz
В минувшие выходные завершились различные теннисные турниры среди мужчин и женщин с участием представителей Казахстана. И в некоторых из них они вышли победителями, сообщает Zakon.kz.

Победами на турнирах парной категории отметились Анна Данилина и Жибек Куламбаева, а Елена Рыбакина остановилась в шаге от титула на соревнованиях в Словакии. Выход в финал на кортах Порторожа позволил первой ракетке Казахстана подняться с 25-го места на 22-е в обновленном мировом рейтинге. Данилина замыкает Топ-20 в женском парном разряде.

Теннис Рейтинг Повышение

Фото: Instagram/zhukayev

Среди мужчин большего прогресса добился Бейбит Жукаев, который поднялся в новом рейтинге на 34 позиции. Сейчас он располагается на 323-й строчке ATP Ranking.

Другие казахстанцы находятся на следующих местах:

44 – Александр Бублик;

214 – Михаил Кукушкин;

219 – Дмитрий Попко;

242 – Тимофей Скатов;

263 – Денис Евсеев.

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Бублик Александр Кукушкин Михаил Рыбакина Елена
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