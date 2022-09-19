Казахстанские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге
Победами на турнирах парной категории отметились Анна Данилина и Жибек Куламбаева, а Елена Рыбакина остановилась в шаге от титула на соревнованиях в Словакии. Выход в финал на кортах Порторожа позволил первой ракетке Казахстана подняться с 25-го места на 22-е в обновленном мировом рейтинге. Данилина замыкает Топ-20 в женском парном разряде.
Фото: Instagram/zhukayev
Другие казахстанцы находятся на следующих местах:
44 – Александр Бублик;
214 – Михаил Кукушкин;
219 – Дмитрий Попко;
242 – Тимофей Скатов;
263 – Денис Евсеев.
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