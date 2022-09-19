В Астане прошла ярмарка сельхозпродукции Алматинской области

В Астане, возле спортивного комплекса "Астана Арена", в выходные прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции Алматинской области.

Данная ярмарка проходит ежегодно и продукция из Алматинской области уже полюбилась астанинцам.

Жители столицы смогли приобрести по доступным ценам качественные, экологически чистые продукты от предприятий пищевой промышленности Алматинской области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Всего на ярмарку привезено свыше 230 тонн мясной, молочной и овощной продукции. Но особенно большая очередь скопилась за баканасским рисом. По словам участников ярмарки, этот рис отличается своим вкусом.

Мы ждали эту ярмарку, каждый год приобретаю продукты из Алматинской области. Ведь один раз попробовав данную продукцию, понимаешь, что все экологически чистое и вкусное. Особенно домашним полюбилось мясо из Балхашского района. Нельзя не оставить без внимания масло, сметану и кефир. Жительница Астаны Нургуль Далелхан

В свою очередь, жительница столицы Даригуль Косжанова отметила незабываемый вкус яблок из Енбекшиказахского района.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Запах данных яблок почувствовала издалека. Затем мне дали попробовать непередаваемый вкус. Взяла сразу несколько коробок, буду закрывать компоты и готовить шарлотку. Можно сказать, это вкус детства, – говорит Даригуль Косжанова.

На ярмарке представили более 40 видов продукции сельхозников из всех районов Алматинской области.

В этот день жители и гости столицы смогли купить по доступным ценам картофель, помидоры, огурцы, лук репчатый. Кроме того, на прилавках были представлены говядина, баранина и конина, а также яйца отборные, сыр, колбасы копченые и вареные, фрукты.