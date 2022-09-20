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В Астане на три дня перекрыли участок улицы Чехова

В Астане на три дня перекрыли участок улицы Чехова Фото: Zakon.kz
В связи с проведением ремонтных работ с 19 по 21 сентября текущего года в столице будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Чехова от улицы 191 до улицы Жолымбетская, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт акимата Астаны, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры перекрыло улицу по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.

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