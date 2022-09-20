В Астане на три дня перекрыли участок улицы Чехова

Фото: Zakon.kz

В связи с проведением ремонтных работ с 19 по 21 сентября текущего года в столице будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Чехова от улицы 191 до улицы Жолымбетская, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт акимата Астаны, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры перекрыло улицу по согласованию с управлением административной полиции ДП города. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления. Читайте также В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Налогоплательщикам столицы проходить перерегистрацию не нужно – КГД Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: