Суд отклонил апелляцию по делу о гибели казахстанки в Грузии

Апелляция оставила в силе приговор по делу о гибели Асель Айтпаевой в Грузии. Ее родственник Мурат Мейрбеков проведет в колонии 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 2 августа 2022 года он признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенных группой лиц, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.

Приговор в 15 лет был обжалован осужденным и его защитником. Они просили вынести оправдательный приговор.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению. Приговор вступил в законную силу. Пресс-служба суда города Астаны

26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии в ночь на 5 мая 2021 года. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью Асель успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. В июле 2021 года он скончался в больнице. Помимо этого, полиция Астаны задержала дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова. Его обвиняют в торговле людьми. СМИ сообщали, что девушку продали Мейрбекову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль посольства.