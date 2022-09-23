Бублик после двух тяжелейших побед вышел в четвертьфинал ATP 250 Metz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик с трудом пробился в третий круг одиночного разряда на хардовом турнире во французском городе Метц с призовым фондом более полумиллиона евро, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист во встрече 1/8 финала переиграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори, который является 51-й ракеткой мира. Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился успехом теннисиста из Астаны в трех партиях со счетом 6:7, 6:4, 6:3. Казахстанцу помогли его коронные эйсы, которых он подал по ходу игры 13 раз.

Александр Бублик, который сейчас занимает 44-ю позицию в мировом рейтинге, на старте турнире в Метце обыграл молодого француза Эвана Фурнесса за 2,5 часа – 5:7, 6:4, 7:6. В этих состязаниях казахстанец получил от организаторов седьмой номер посева.

В четвертьфинале 23-го сентября Александр Бублик встретится с 19-летним Хольгером Руне из Дании.

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