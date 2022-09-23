Погода испортится в трех областях Казахстана

По данным РГП "Казгидромет", 24 сентября 2022 года объявлено штормовое предупреждение в некоторых областях республики, сообщает Zakon.kz.

Так, на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 м/секунду.

На западе и севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с.

А на северо-западе, севере и востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.