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Свой последний матч в карьере Роджер Федерер проиграл

Проиграл последний матч Фото: Instagram/rogerfederer
Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проиграли американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера, который проходит в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Это был последний матч Федерера в карьере.

В первом сете Федерер и Надаль допустили одну двойную ошибку и реализовали единственный брейк-пойнт. Сет остался за ними – 6:4. Во второй партии американцы повели 3:1, но легенды сравняли счет. До конца сета соперники вели упорную борьбу, и дело дошло до тай-брейка, который выиграли Тиафо и Сок (7:2).

Публика на центральном корте встретила Федаля овациями, аплодисменты не умолкали несколько минут.

41-летний швейцарский теннисист объявил о планах завершить карьеру после Кубка Лейвера в середине сентября. Он объяснил это состоянием здоровья.

Федерер — шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион 2008 в мужском парном разряде. Он выиграл 111 турниров ATP (103 в одиночном разряде).

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