Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Столичные врачи провели инновационную операцию пятилетнему пациенту

Провели инновационную операцию пятилетнему пациенту Фото: пресс-служба акимата Астаны
Мальчик родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему аппарат, который носится на бандаже, чтобы ребенок не отставал в развитии. Теперь он сможет его снять, так как столичные врачи сделали мальчику операцию в рамках ОСМС, сообщает Zakon.kz

Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали делать в рамках медстрахования в Казахстане в этом году, передает пресс-служба акимата города Астаны.

Ранее лорхирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда "идут" вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще – это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами. Заведующий лор-отделением МГДБ №2 Арман Абилев

Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход.

Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с четырех лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать. Заведующий лор-отделением МГДБ №2 Арман Абилев

Ранее ребенок оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций ввиду частых рецидивов. Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает послеоперационную поддерживающую терапию. Скоро ребенок будет выписан и поедет домой в Атырау, под наблюдение местных отоларингологов.

Читайте также

Высокое качество и низкие цены: ярмарка прошла на центральной площади Кокшетау

В столице проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Атырауской области

Движение маршрутов общественного транспорта в Алматы изменят из-за марафона

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Концерт Димаша в Алматы
Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления