Столичные врачи провели инновационную операцию пятилетнему пациенту

Мальчик родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему аппарат, который носится на бандаже, чтобы ребенок не отставал в развитии. Теперь он сможет его снять, так как столичные врачи сделали мальчику операцию в рамках ОСМС, сообщает Zakon.kz

Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали делать в рамках медстрахования в Казахстане в этом году, передает пресс-служба акимата города Астаны.

Ранее лорхирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда "идут" вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще – это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами. Заведующий лор-отделением МГДБ №2 Арман Абилев

Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход.

Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с четырех лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать. Заведующий лор-отделением МГДБ №2 Арман Абилев

Ранее ребенок оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций ввиду частых рецидивов. Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает послеоперационную поддерживающую терапию. Скоро ребенок будет выписан и поедет домой в Атырау, под наблюдение местных отоларингологов.