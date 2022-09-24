В Алматы началась фан-встреча с Димашем Кудайбергеном

Фан-встреча проходит в ледовом комплексе "Алматы Арена", сообщает Zakon.kz.

Поклонники певца собрались у центрального входа в "Алматы Арена". На месте работают те же волонтеры, которые помогали на концерте певца 23 сентября.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz поговорила с некоторыми поклонниками.

Они отметили качественную организацию вчерашнего концерта, программу шоу. Также поклонники певца были тронуты, что организаторы пригласили и создали все условия для фанатов с особыми потребностями.

Фото: Zakon.kz

Одна из поклонниц Димаша по имени Наргиз рассказала, что купила билеты на концерт через две недели после анонса. Билеты остались только в фан-зону.

Наргиз призналась, что Димаш – ее любимый исполнитель. Она слушает композиции казахстанца еще с 2015 года. С того времени она мечтала попасть на концерт и услышать его вживую.

У Димаша очаровательный голос, но слушать его вживую – это истинное наслаждение. Во время концерта он взаимодействовал с аудиторией – шутил, смеялся, разговаривал со зрителями и пел вместе с ними. Особенным концерт сделало то, что он очень часто говорил о мире во всем мире – это очень актуально в связи с последними событиями. Было приятно увидеть его младшего брата на сцене, он играл на гитаре и пианино. Просто семья талантов! Я запомню каждый момент этого концерта на всю жизнь, а особенно его новый клип – Story of one sky. В этом клипе он затрагивает очень важный вопрос для человечества – толерантность и единство. Я часто бываю на концертах местных звезд, но Димаш – это совершенно другой уровень. Я бы даже сказала – неземной. Он уникальный певец, артист шоумен, таких, как он, больше нет. Наргиз

Наргиз отметила, что ради Димаша со всех концов земли прилетело около 20 тыс. человек. Они пели на казахском, узнали историю создания домбры и кобыза, прикоснулись к казахской культуре. Наргиз заявила, что Димаш прославляет весь Казахстан, и выразила за это благодарность.

Фото: Zakon.kz

Пришедшим раздают пакеты с угощениями перед началом фан-встречи.

Поклонников начали запускать в "Алматы Арену" после 21:00.

Фото: Zakon.kz

Зал ликует. Все ждут кумира на сцене.