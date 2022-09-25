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15-летний подросток выпал из окна дома в Павлодаре

Подросток выпал из окна в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Полицейские назначили ряд экспертиз, а также выясняют обстоятельства и причины произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Парень разбился в результате падения с 14-го этажа, сообщает Павлодар-онлайн.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 25 сентября. Несовершеннолетний выпал с 14-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как отметили в областном ДП, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Данияр Кунафин
Павлодар
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