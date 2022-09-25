15-летний подросток выпал из окна дома в Павлодаре

Полицейские назначили ряд экспертиз, а также выясняют обстоятельства и причины произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Парень разбился в результате падения с 14-го этажа, сообщает Павлодар-онлайн.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 25 сентября. Несовершеннолетний выпал с 14-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как отметили в областном ДП, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.