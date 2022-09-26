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Беспошлинный ввоз товаров на 1000 евро продлили до 1 апреля 2023 года

лимит ввоза товаров на 1000 евро продлен до 1 апреля 2023 года Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1 тыс. евро до 1 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как считают в ЕЭК, продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

В апреле 2022 года был повышен порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц с 500 евро до 1 тыс. евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.

В случае превышения суммы ввозимых и пересылаемых товаров они будут облагаться таможенными платежами по таможенной декларации.

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