Токаев назначил нового командующего Военно-воздушными силами

В Казахстане назначен новый командующий Военно-воздушными силами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, – говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Нурболат Топаев.

Распоряжением главы государства Топаев Нурболат Еркебаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, – говорится в другом документе.

Нурболат Топаев был назначен на эту должность главой государства в сентябре 2019 года.