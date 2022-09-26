Токаев назначил нового командующего Военно-воздушными силами
Фото: Zakon.kz
В Казахстане назначен новый командующий Военно-воздушными силами, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, – говорится в тексте.
Ранее эту должность занимал Нурболат Топаев.
Распоряжением главы государства Топаев Нурболат Еркебаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, – говорится в другом документе.
Нурболат Топаев был назначен на эту должность главой государства в сентябре 2019 года.
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