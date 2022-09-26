В Акмолинской области завершается сбор урожая

Сбор урожая зерновых близится к концу в Акмолинской области. Аграрии региона намерены в ближайшую неделю окончить массовую уборочную страду.

Акмолинская область занимает важное место в аграрной отрасли республики. На долю региона приходится 8% валовой продукции сельского хозяйства страны. Из года в год в области увеличиваются посевные площади.

Фото: Айбек Даньяров

К примеру, в этом году аграрии расширили посевы на 212 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Стартовавшая в начале сентября уборочная кампания уже почти завершена. Убрано зерно на более 4,4 млн гектаров земель, намолочено больше 5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

96% посевных площадей мы уже собрали. Осталось завершить работы по сбору урожая на площади более 200 тыс. гектаров. Если будет благоприятная погода, то до конца недели завершим сбор урожая. На сегодняшний день средняя урожайность – 11 центнеров с гектара, что значительно выше, чем в прошлом году. Всего задействовано 9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,5 тыс. жаток и 5 тыс. грузовых автомобилей. Также идет отгрузка зерна на элеваторы и зернохранилища. Часть зерна, как обычно, готовится на экспорт. Замруководителя областного управления сельского хозяйства Еркеш Аленов

Полным ходом идет уборка масличных культур, овощей и картофеля на площади более 380 тыс. гектаров. В целом для своевременного и качественного проведения осеннее-полевых работ акмолинским аграриям было выделено 83 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива по 218 тенге за литр.

Планируется и экспорт зерновых культур. В предыдущие годы регион отгружал на экспорт не меньше 2 млн тонн зерна в более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.