Доллар подешевел на торгах 26 сентября
Фото: Zakon.kz
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,37 тенге, снизившись на 2,48 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 8,23 тенге (+0,09).
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 66,61 тенге (-1,04).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,91 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-484 тенге, евро – по 462-469 тенге, российские рубли – по 7,4-7,7 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь упала на 5,03%, до 85,05 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на ноябрь понизились на 5,69%, до 78,74 доллара за баррель.
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