В ЕАЭС продлили нулевые ставки пошлин и тарифные льготы на некоторые импортные товары

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложения сторон о продлении срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта до 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение будет принято в ближайшее время.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, оказали положительный эффект, но несмотря на это, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка.

В частности, продление коснется сырья фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон.

Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.

Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Для оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости ЕАЭС и насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в условиях внешнего давления, ранее были приняты решения Совета ЕЭК, предусматривающие обнуление ставок ввозных таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры товаров до 30 сентября 2022 года.

Эта мера позволила оказать существенную поддержку как потребителям готовой продукции в ряде стран ЕАЭС, так и импортозависимым производителям.