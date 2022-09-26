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Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

Марафон Берлин Рекорд Фото: Instagram/kipchogeeliud
Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с новым мировым рекордом. Знаменитый бегун не имел себе равных, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту и 9 секунд, сообщает Zakon.kz.

37-летний легкоатлет улучшил свой же мировой рекорд ровно на 30 секунд. Прежние цифры равнялись 2.01,39.

На втором месте с результатом 2.05,58 Берлинского марафона оказался еще один кениец – Марк Корир. Третьим финишную черту пересек Деме Таду Абате (2.06,28) из Эфиопии.

Элиуд Кипчоге - олимпийский чемпион двух последних Летних игр четырехлетия в марафоне: Рио-2016 и Токио-2020.

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