В Актау из-за короткого замыкания загорелись два этажа дома

Электрощит на пятом этаже пожарные потушили поздним вечером. Обошлось без пострадавших. Подачу электроэнергии в доме отключили, сообщает Zakon.kz.

В Актау в 27-ом микрорайоне из-за короткого замыкания в распределительном щитке загорелись два этажа жилого дома, пишет lada.kz.

По словам жильцов, возгорание произошло 26 сентября в 22:35. Проводка на пятом этаже повредилась и вызвала короткое замыкание.

Пожар заметили быстро. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Пламя подожгло мусор в коридоре, горящая бумага и пакеты влетели через открытое окно на второй этаж и подожгли второй электрощит.

Жители собственными силами потушили возгорание на втором этаже. Спустя несколько минут прибыли пожарные машины и скорая помощь.