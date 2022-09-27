Курсы валют на 27 сентября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 cентября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 477,37 тенге, евро – 460,38 тенге, рубля – 8,27 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 468 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 467 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 7,7 тенге. Читайте также QazaqOil увеличивает долю на рынке Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 1 трлн тенге за год Mycar Almaty внедряет новые принципы экосистемы

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