Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 27 сентября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 cентября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 477,37 тенге, евро – 460,38 тенге, рубля – 8,27 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Читайте также

QazaqOil увеличивает долю на рынке

Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 1 трлн тенге за год

Mycar Almaty внедряет новые принципы экосистемы

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
теплые осенние дни, день города
Последний жаркий день сентября – алматинцев ждет похолодание
назначение судьи
Указом Касым-Жомарта Токаева назначены новые судьи
теракт в Турции
В Турции произошел теракт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления