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Казахстанские волейболистки проиграли второй матч на ЧМ-2022

Волейбол Поражение ЧМ Фото: volley.kz
В голландском Арнеме продолжается мировое первенство по волейболу среди женских команд. Казахстанские волейболистки после стартового поражения американкам во второй игре уступили представительницам Германии, сообщает Zakon.kz.

Немецкая дружина не дала никаких шансов казахстанкам, выиграв все три партии – 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). После этой неудачи казахстанская сборная в турнирной таблице расположилась на последнем месте в группе С.

Впереди у подопечных Дарко Добрескова еще три матча – против Канады, Сербии и Болгарии. Первый из них – противостояние с командой Канады – состоится 28 сентября. Волейболистки Канады занимают 17-е место в мировом рейтинге.

За титул лучшей волейбольной женской сборной мира борются 24 команды, которые поделены на четыре группы по шесть дружин в каждой. После окончания группового этапа ЧМ-2022 лучшие четыре команды из каждой группы продолжат борьбу в следующем раунде.

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