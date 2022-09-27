Казахстанские волейболистки проиграли второй матч на ЧМ-2022
Немецкая дружина не дала никаких шансов казахстанкам, выиграв все три партии – 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). После этой неудачи казахстанская сборная в турнирной таблице расположилась на последнем месте в группе С.
Впереди у подопечных Дарко Добрескова еще три матча – против Канады, Сербии и Болгарии. Первый из них – противостояние с командой Канады – состоится 28 сентября. Волейболистки Канады занимают 17-е место в мировом рейтинге.
За титул лучшей волейбольной женской сборной мира борются 24 команды, которые поделены на четыре группы по шесть дружин в каждой. После окончания группового этапа ЧМ-2022 лучшие четыре команды из каждой группы продолжат борьбу в следующем раунде.
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