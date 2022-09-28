Вице-чемпион Олимпиады-2016 Василий Левит стал сотрудником Антикора

Серебряный призер летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Василий Левит зачислен в состав Антикоррупционной службы. Боксер стал руководителем Управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространила пресс-служба антикоррупционного органа Казахстана на своей странице в Telegram. Перед спортсменом ставится задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников Антикоррупционной службы, а также популяризации службы в правоохранительных органах.

Василий Левит завершил карьеру в любительском боксе в 2021 году.

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