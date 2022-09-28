В акимате Алматы рассказали о выявленных нарушениях программы ArtSport

Общественная группа провела очередное заседание в Алматы, на котором обсуждались выявленные проблемы платформы ArtSport и дальнейшая реализация государственного спортивного и творческого заказов, сообщает Zakon.kz.

Первый зампрокурора Алматы Нурсултан Ракишев заявил, что после проверки программы были выявлены серьезные нарушения.

Также, по его словам, есть основания для возбуждения 6 уголовных дел.

Одно уголовное дело уже возбуждено, по нему получены материалы, по остальным мы назначили аудит, соответствующие экспертизы, установлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Нурсултан Ракишев

Ракишев отметил, что "действовала конкретная схема, которая была направлена на хищение бюджетных средств". Он добавил, что проверка продолжается.

Более 3000 детей находились за границей, в то же время они табелировались, более 5000 занятий, которые фактические не были проведены. При этом нарушение трудовых прав допускается и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления. Многомиллионный ущерб уже установлен. Нурсултан Ракишев

Тем временем председатель ревизионной комиссии Алтай Бердикулов озвучил нарушения.

К примеру, значительное количество полученных ваучеров было оформлено на несуществующие ИИН (более 2,5 тыс.). Также ваучеры получали дети, зарегистрированные в других регионах (более 18 тыс.).

Кроме того, допускалось получение ваучеров на спортивные секции детьми младше 4 лет (150 фактов).

На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге. Алтай Бердикулов

По итогам аудита, продолжил он, к недобросовестным поставщикам будут приняты меры финансового контроля.

Выступил и заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев. Он уточнил, что на сегодня количество занимающихся, по данным сайта программы, составляет 83 тысячи детей, из них 35,5 тысячи – спортом и 47,5 тысячи –творчеством.

На 27 сентября у акимата имеется задолженность в размере 2,2 млрд тенге за услуги, оказанные с июня до конца августа. Арман Кырыкбаев

Замакима добавил, что бюджетная комиссия акимата эту сумму одобрила, заявка направлена в маслихат.