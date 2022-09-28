Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области
Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 27 сентября текущего года в поселке Щидерты Павлодарской области. Водитель грузового автомобиля SHACMAN врезался в жилой дом, сообщает Zakon.kz.
Позже выяснилось, что водитель был пьян. Он не справился с управлением, машину выбросило с дороги, и она протаранила окно жилой квартиры.
К счастью, никто из жильцов не пострадал. Водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза.
Полицейские установили, что грузовик принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Он водворен на специальную штрафную стоянку.
По факту неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается. Пресс-служба ДП Павлодарской области
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