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Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области

Грузовик врезался в жилой дом Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 27 сентября текущего года в поселке Щидерты Павлодарской области. Водитель грузового автомобиля SHACMAN врезался в жилой дом, сообщает Zakon.kz.

Позже выяснилось, что водитель был пьян. Он не справился с управлением, машину выбросило с дороги, и она протаранила окно жилой квартиры.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза.

Полицейские установили, что грузовик принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Он водворен на специальную штрафную стоянку.

По факту неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается. Пресс-служба ДП Павлодарской области

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Константин Вноровский
Павлодарская область
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