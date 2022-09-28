Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области

Инцидент произошел 27 сентября текущего года в поселке Щидерты Павлодарской области. Водитель грузового автомобиля SHACMAN врезался в жилой дом, сообщает Zakon.kz.

Позже выяснилось, что водитель был пьян. Он не справился с управлением, машину выбросило с дороги, и она протаранила окно жилой квартиры.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза.

Полицейские установили, что грузовик принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Он водворен на специальную штрафную стоянку.