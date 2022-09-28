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Токаев о модернизации сельского здравоохранения: Это наша обязанность

выступление заседание реформы Казахстан Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего совета по реформам, рассказал о значении проекта "Модернизация сельского здравоохранения". По его словам, он имеет высокое социальное значение, сообщает Zakon.kz.

В своей речи президент отметил, что речь идет об обеспечении 100% сельского населения качественной первичной медицинской помощью.

Это наша обязанность как государства. Но это лишь самый минимум. Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, по его словам, так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах.

Недаром существует правило "золотого часа" – чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен. Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что от инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР.

Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации.Касым-Жомарт Токаев

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