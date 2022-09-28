Грабитель ударил ножом продавщицу цветов в Астане

Полицейские Астаны задержали мужчину ограбившего цветочный киоск и ударившего продавщицу ножом, сообщает Zakon.kz.

По словам продавщицы, в 23:40 неизвестный мужчина ворвался в помещение и угрожая ножом, похитил деньги из кассы.

Он кричал " Деньги давай!". Взял со стола ключи, закрыл на замок входную дверь и выключил свет. Женщина успела нажать тревожную кнопку. Грабитель это увидел и ударил продавщицу ножом в плечо. Затем забрал деньги из кассы – 20 тыс. тенге и скрылся.

На поимку подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. По приметам составлен фоторобот преступника. В ходе отработки района осуществлен подворовой обход, для установления свидетелей и очевидцев преступления. По видеокамерам, установленным по периметру места преступления, удалось выйти на след преступника. Пресс-служба ДП города Астана

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался 25-летний житель города.