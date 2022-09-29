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Движение в Босфоре перекрыто из-за поломки сухогруза

Движение в Босфоре перекрыто Фото: pixabay
Движение в Босфорском проливе временно приостановлено по причине поломки сухогруза, следующего в Россию, сообщает Zakon.kz.

Как передает TGRT Haber со ссылкой на службу береговой охраны Турции, 190-метровый сухогруз VIVA ECLIPSE под флагом Панамы оказался заблокирован перед Ускюдаром. По предварительным данным, причиной аварии стала поломка двигателя.

Управление береговой охраны Турции уточняет, что судно заглохло в 100 метрах от берега.

На место происшествия направлены буксиры Главного управления береговой охраны Турции, а также катер.

Движение по проливу временно приостановлено.

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