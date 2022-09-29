Умут Шаяхметова презентовала возможности экосистемы Halyk Bank

О том, как используемые цифровые решения банка экономят время и деньги клиентов, рассказала на площадке Digital Bridge-2022 председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, сообщает Zakon.kz.

Глава Halyk подчеркнула, что пандемия значительно повлияла на весь банковский сектор. Поэтому сейчас Halyk Bank активно развивает свою экосистему, в которую входят не только банковские услуги, а также lifestyle продукты: государственные услуги, сервисы продажи билетов – Kino.kz, Halyk Travel и другие.

Особое значение в экосистеме наш банк придает госуслугам и сервисам. В Halyk Homebank доступны 17 госуслуг и справок, а также 18 цифровых документов. При этом все они призваны служить удобству клиентов. Например, если регистрация залога на недвижимость раньше занимала три дня, то теперь на все это уходит всего две минуты, – рассказала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

По ее словам, чтобы бизнес-клиенты банка могли быстро и качественно сдавать налоговые декларации, Halyk внедрил такой функционал в приложение Onlinebank для юридических лиц. В приложении также доступен выпуск цифровых гарантий для закупок. Важно, что сейчас это занимает не больше 7 минут, тогда как раньше на это уходило до 4 дней.

Но Halyk – это не только услуги, госсервисы, кино и поездки. В последнее время банк активно развивает свой инвестиционный сервис.

Halyk идет в ногу со временем. Не секрет, что инвестирование – это тренд в наше время. Отрадно, что наши клиенты активно им занимаются. На сегодняшний день общий объем инвестиционных сделок составил 20 млрд 150 млн тенге, – добавила Умут Шаяхметова.

Стоит отметить, что на сегодня группа Halyk – это 15 дочерних компаний, где трудятся 18 тыс. сотрудников. Банк занимает 1-е место по активам в стране и 3-е место – в СНГ.