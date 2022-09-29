В Уральске прошла встреча с общественностью по вопросам IPO

Представители АО "Самрук-Қазына", АО НК "КазМунайГаз", АО "Казпочта", казахстанских фондовых бирж AIX и KASE и брокерско-дилерских организаций встретились с общественностью Западно-Казахстанской области в рамках проводимой широкомасштабной кампании информационно-разъяснительных встреч.

Участники мероприятия ознакомили общественность с ходом реализации программы приватизации и IPO портфельных компаний, поделились ключевой информацией о первом IPO-кандидате – компании "КазМунайГаз", о механизмах и рисках инвестирования на рынке ценных бумаг, а также ответили на интересующие вопросы участников мероприятия.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Фонд стремится привлечь к участию в IPO большое количество розничных инвесторов и физических лиц. В первую очередь реализация акций компаний Фонда будет проводиться среди физических лиц, и буквально у каждого казахстанца появится возможность купить акции КМГ и стать совладельцем крупнейшей нефтегазовой компании Казахстана. Если говорить о планах приватизации на 2021-2025 годы, принятых Правительством РК, то 30 компаний Фонда подлежат передаче в конкурентную среду различными способами. Абсолютно каждый может инвестировать свои средства в акции и получать прибыль. Это можно сделать двумя способами: в виде дивидендов от прибыли компании либо в виде заработка на разнице между ценой покупки и ценой продажи, если стоимость акций выросла. Директор Департамента экономики и планирования АО "Самрук-Казына" Мират Утепов

IPO КазМунайГаза предоставляет уникальную возможность инвестировать в казахстанскую нефтегазовую промышленность. За последние пять лет компания суммарно выплатила дивиденды на сумму 251 млрд тенге. Средний годовой коэффициент выплаты дивидендов составляет 6,7% от чистой прибыли.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Представители брокерских организаций рассказали об особенностях текущей программы IPO фонда. Они также предупредили потенциальных инвесторов об угрозе мошенничества и рекомендовали проверять наличие лицензии брокера на сайтах Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Казахстанской фондовой биржи KASE и биржи Astana International Exchange (AIX). До 2025 года в конкурентную среду частично выведут 7 крупных активов АО "Самрук-Қазына", из которых 6 – посредством IPO. IPO "КазМунайГаз" запланировано уже на этот год. Размещение состоится на площадках AIX и KASE.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Важной составляющей своей стратегии Фонд видит в создании качественной базы инвесторов, а также в развитии инвестиционной культуры в стране. С этой целью Фонд запустил специальный ресурс ipo.sk.kz, на котором для широкого круга общественности доступны материалы по финансовой грамотности, основам инвестирования и механизмам работы рынков капитала. Цель информационно-образовательной программы – ознакомить широкую общественность с процессом IPO и привлечь как можно больше людей к размещению акций компаний фонда "Самрук-Қазына".