Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport

Аким Алматы Ерболат Досаев, выступая перед жителями Медеуского района 29 сентября, ответил на вопросы о дальнейшей судьбе программы ArtSport.

Во время речи он уточнил, что дети – главное богатство. И отметил, что по вопросу о программе ArtSport к нему уже обращались.

Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге. Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня, по его словам, 83 тыс. детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport.

К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы. По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тыс. детей отношения к Алматы не имеют. Так, у более 2,5 тыс. детей ИИН недействительны, а 18 тыс. детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге. Пресс-служба акимата Алматы

Также аким добавил, что по 16 тыс. детей проверка еще не окончена – они переезжали, перемещались.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Я дал поручение по оставшимся детям – до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено. Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. Ерболат Досаев

На сегодня одно уголовное дело уже возбуждено, еще пять предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будут разбираться, заключил аким.