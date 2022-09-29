В Алматы задержали подозреваемого в кражах в автобусах
Фото: ДП Алматы
Подозреваемый мужчина орудовал в городских автобусах. Его задержали полицейские Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Алматы, 32-летний задержанный сразу признался в содеянном.
Гражданин А. орудовал в городских автобусах. В маршруте №25 он вытащил из кармана пассажира сотовый телефон. При задержании у подозреваемого изъяли похищенное мобильное устройство и приобщили его к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время проводится досудебное расследование.Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов
Подозреваемого арестовали, выясняется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города.
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