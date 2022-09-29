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Более 900 сайгачьих рогов изъяли полицейские Актюбинской области

Полицейские в Актюбинской области нашли рога Фото: polisia.kz
Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области совместно с сотрудниками ДКНБ остановили ВАЗ-2110 на трассе Самара – Шымкент.

За рулем находился 41-летний водитель, а на пассажирском сидении – 61-летний мужчина.

В багажнике авто полицейские обнаружили 7 коробок с сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему и он намеревался продать рога. В коробках находилось 765 сайгачьих рогов.

Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские изъяли еще 184 сайгачьих рога. Всего они изъяли 949 рогов.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 339-1 ч. 1 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

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