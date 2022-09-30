Не менее 14 человек стали жертвами урагана "Иэн" во Флориде

В штате Флорида, США, не менее 14 человек погибли в результате урагана "Иэн", который обрушился на восточное побережье страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Palm Beach Post со ссылкой на должностных лиц.

Официальные лица подтвердили две смерти в округе Сарасота, шесть смертей – в округе Шарлотт, пять смертей – в округе Ли и одну смерть – в округе Волус, – говорится в публикации.

Сообщения о жертвах поступают из четырех различных районов штата. Отмечается, что местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за стихии, поэтому не могут озвучить точное число погибших. Однако, по их словам, со временем это число может значительно возрасти.

Ранее стало известно, что ураган "Иэн" оставил без электричества более 2 млн жителей Флориды. Отмечается, что порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате оказались без света.

В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб "историческим". Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.