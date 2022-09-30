Parimatch входит в сезон 22/23 с 4 клубами АПЛ среди партнеров

Международный беттинговый бренд Parimatch добавляет еще один клуб в свой партнерский список английской Премьер-лиги: "Ньюкасл Юнайтед". Он пополнит компанию "Лестер Сити", "Челси" и "Астон Виллы". Контракт с последней недавно продлили еще на один сезон.

Международный беттинговый бренд Parimatch добавляет еще один клуб в свой партнерский список английской Премьер-лиги – "Ньюкасл Юнайтед". Он пополнит компанию "Лестер Сити", "Челси" и "Астон Виллы". Контракт с последней недавно продлили еще на один сезон.

Каждое партнерство в рамках Премьер-лиги, одной из сильнейших и популярных футбольных лиг в мире, ускоряет нашу экспансию в глобальный спорт и дает мощный повод для гордости. Сейчас бренд Parimatch является официальным партнером значительной части клубов АПЛ, и все они разделяют наши ценности и стремление достичь новых высот. Мы благодарны этому факту и рады всем активностям, которые бренд Parimatch будет реализовывать вместе с партнерами в течение будущего сезона. Евгений Белоусов, Deputy CEO Parimatch Tech

Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan, заявляет, что сезон 2022-23 обещает быть очень интересным.

Мы гордимся нашим партнерством – результатом слаженной работы большого числа людей. Это важный шаг вперед к новым целям и достижениям вместе с такими крупными и известными клубами АПЛ. Масштабирование нашей деятельности дает нам толчок к постоянному поиску интересных возможностей и идей. В этом и заключается суть хорошего партнерства – оно заставляет тебя двигаться и не стоять на месте, и я рад, что наши партнеры разделяют с нами эти убеждения. Роман Бойко

Том Глик (Tom Glick), President of Business "Челси", уточнил: "Мы рады снова работать с Parimatch в этом сезоне, в период увлекательных перемен для клуба".

С нетерпением ждем тесного взаимодействия с нашими болельщиками через ряд соревнований в течение сезона. Том Глик

"Это фантастически, что мы продолжили наше партнерство с Parimatch на сезон 22/23. Мы очень ценим поддержку наших партнеров и с нетерпением ждем, чего сможем достичь вместе в этом году", – отметил Никола Иббетсон (Nicola Ibbetson), CCO "Астон Виллы".

Дейл Эйтчисон (Dale Aitchison), Head of Commercial в "Ньюкасле", отметил: "Parimatch – один из самых быстрорастущих брендов онлайн-беттинга, и мы рады приветствовать его в нашей растущей семье коммерческих партнеров".

Мы расширяем наше партнерское портфолио в новых сферах и рынках, рады работать с теми, кто так увлечен нашими общими ценностями, и с нетерпением ждем сотрудничества с Parimatch в течение всего сезона. Дейл Эйтчисон

"Мы в "Лестер Сити" рады продолжить партнерство с Parimatch в новом сезоне и с нетерпением ждем совместной работы по дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Это увлекательный период для обеих сторон, и я очень хочу увидеть, чего мы сможем достичь вместе в будущем", – сказал Дэн Барнетт (Dan Barnett), Commercial Director "Лестер Сити".

Контракты охватывают разные объемы сотрудничества. В то время как партнерство с "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" сосредоточено на медиаправах, сотрудничество с "Лестером" и "Челси" охватывает офлайновые и цифровые права, билеты и гостеприимство, клубные продукты, эксклюзивный доступ к активам клуба и тому подобное.

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