Постановлением Правительства Республики Казахстан Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции Казахстана в связи с переходом на другую работу. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра Казахстана 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Асел Жанасова родилась в 1987 году в г. Алматы. Окончила Кембриджский университет.

Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям Департамента автоматизации производства и связи ENRC Kazakhstan.

В 2016-2017 годах работала председателем правления АО "НУХ "Зерде".

В 2018-2020 годах была управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции Казахстана.