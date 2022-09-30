Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции Казахстана в связи с переходом на другую работу. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра Казахстана 30 сентября, сообщает Zakon.kz.
Асел Жанасова родилась в 1987 году в г. Алматы. Окончила Кембриджский университет.
Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям Департамента автоматизации производства и связи ENRC Kazakhstan.
В 2016-2017 годах работала председателем правления АО "НУХ "Зерде".
В 2018-2020 годах была управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".
С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции Казахстана.
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