Задержаны браконьеры в нацпарке Кокшетау

Браконьеров с оружием задержали в национальном парке "Кокшетау", сообщает Zakon.kz.

30 августа текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГНПП "Кокшетау" на территории филиала "Орманды булак" был остановлен автомобиль марки УАЗ -2206 в которой находились четыре человека, пишет пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

При обыске автомашины было обнаружено оружие: карабин марки СКС, ружье марки Иж 58. Также в салоне была найдена одна туша косули.

На место остановки транспортного средства вызваны сотрудники РОВД Зерендинского района, ведутся следственные мероприятия.