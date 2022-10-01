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С Днем учителя поздравили педагогов Алматы

День учителя в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя, сообщает Zakon.kz.

Отметить профессиональный праздник в кругу коллег пришли более 2,5 тыс. педагогов, ветеранов труда, представителей преподавательских династий и других гостей.

День Учителя в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким города Ерболат Досаев поздравил гостей мероприятия с праздником, выразил признательность за их благородный труд и за вклад в воспитание молодого поколения казахстанцев.

Именно вам выпадает уникальный шанс дарить детям радость удивительных открытий, раскрывая многогранность окружающего мира, законов природы, наук, что на все годы жизни является основным фундаментом знаний каждого ребенка. Быть учителем – это тяжелый труд и огромная ответственность, но нет лучшей награды учителю, чем доверие, любовь и уважение его учеников. И здесь очень важен ваш вклад в становление патриотичных, любознательных и пытливых, добрых молодых людей, которым предстоит вести нашу страну в будущее.Ерболат Досаев

В этот день на праздничном мероприятии состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса "Алматы ұстазы". Конкурс для молодых учителей стартовал 1 августа 2022 года и прошел в три этапа. В рамках "Алматы ұстазы" более 3,5 тыс. педагогов демонстрировали свои умения по внедрению передовых подходов и цифровых технологий в современный образовательный процесс.

День учителя в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава мегаполиса вручил пятерым вышедшим в финал молодым педагогам сертификаты на образовательную стажировку в Финляндии.

Награды получили: учитель начальных классов школы гимназии №13 Жанна Какенова, учитель истории школы №104 Нуржан Ибрагимов, историк школы №69 Болат Мунбаев, преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Алина Динабекова. Главный приз в размере 5 млн тенге и сертификат на стажировку в Финляндии выиграл учитель истории общеобразовательной школы №135 Ануар Исаев.

Дополнительными сертификатами на образовательную стажировку в Финляндии от акима города награждены учитель биологии гимназии №27 Алипбек Дамир и учитель математики специализированного лицея №178 Лунара Амалбекова.

день учителя во дворце республики

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, по программе "Алматинская школа" международную академическую стажировку в лучших учебных заведениях Эстонии и Финляндии в этом году пройдут руководители 50 школ.

Как сообщалось ранее, к началу учебного года в городе построены четыре новых государственных школы на 6,6 тыс. мест, к концу года планируется открытие еще пяти школ на 7,2 тыс. мест.

день учителя в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках расширения действующей инфраструктуры в трех школах введены в эксплуатацию пристройки на 875 мест, до конца года строительные работы будут завершены еще в трех средних учебных заведениях. В городе также были открыты четыре частные школы, образовательный процесс в которых будет вестись по новым передовым стандартам.

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