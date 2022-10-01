С Днем учителя поздравили педагогов Алматы
Отметить профессиональный праздник в кругу коллег пришли более 2,5 тыс. педагогов, ветеранов труда, представителей преподавательских династий и других гостей.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Именно вам выпадает уникальный шанс дарить детям радость удивительных открытий, раскрывая многогранность окружающего мира, законов природы, наук, что на все годы жизни является основным фундаментом знаний каждого ребенка. Быть учителем – это тяжелый труд и огромная ответственность, но нет лучшей награды учителю, чем доверие, любовь и уважение его учеников. И здесь очень важен ваш вклад в становление патриотичных, любознательных и пытливых, добрых молодых людей, которым предстоит вести нашу страну в будущее.Ерболат Досаев
В этот день на праздничном мероприятии состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса "Алматы ұстазы". Конкурс для молодых учителей стартовал 1 августа 2022 года и прошел в три этапа. В рамках "Алматы ұстазы" более 3,5 тыс. педагогов демонстрировали свои умения по внедрению передовых подходов и цифровых технологий в современный образовательный процесс.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Награды получили: учитель начальных классов школы гимназии №13 Жанна Какенова, учитель истории школы №104 Нуржан Ибрагимов, историк школы №69 Болат Мунбаев, преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Алина Динабекова. Главный приз в размере 5 млн тенге и сертификат на стажировку в Финляндии выиграл учитель истории общеобразовательной школы №135 Ануар Исаев.
Дополнительными сертификатами на образовательную стажировку в Финляндии от акима города награждены учитель биологии гимназии №27 Алипбек Дамир и учитель математики специализированного лицея №178 Лунара Амалбекова.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Как сообщалось ранее, к началу учебного года в городе построены четыре новых государственных школы на 6,6 тыс. мест, к концу года планируется открытие еще пяти школ на 7,2 тыс. мест.
Фото: пресс-служба акимата Алматы