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Отоларинголог назвал причины шума в ушах

Причины шума в ушах Фото: pixabay
Существует несколько причин шума в ушах, который затем может переходить в гул или писк. В случае дискомфорта необходимо обратиться к специалисту, сообщает Zakon.kz.

Шум в ушах может быть вызван такими причинами, как воспаление слухового нерва, кондуктивная тугоухость и перепады давления. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает URA.RU.

Шум в ушах может быть самостоятельным симптомом, называется тинитус. Также он может рассматриваться как одним из симптомов какого-то заболевания. Это могут быть заболевания внутреннего уха. Например, сенсоневральная тугоухость, воспаление слухового нерва. Это бывает достаточно часто. Может шуметь на средних или низких частотах.Владимир Зайцев

Шум также может появиться при одном из вариантов кондуктивной тугоухости. Такое состояние чаше встречается у женщин.

Кроме этого, на посторонний шум в ушах может влиять серная пробка. Когда она долго находится в слуховом проходе, это доставляет неудобство и будет шум, переходящий в гул.

Также отоларинголог объяснил, что шум в ушах может появиться из-за артериального давления. Некоторые пациенты мучаются не только из-за повышения давления, но и из-за шума в ушах. На самом деле и при низком давлении, когда у человека резко снижается давление, сначала шум, который потом меняется на писк, заключил специалист.

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