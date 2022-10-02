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Toyota Camry перевернулась в Алматинской области – водитель погиб

ДТП в Алматинской области Фото: Zakon.kz
ДТП произошло 1 октября в 23:10 в Илийском районе Алматинской области. Погиб водитель автомобиля Toyota Camry, сообщает корреспондент Zakon.kz.

24-летний водитель двигался по трассе Алматы-Оскемен в северном направлении. На 19 км, не справившись с рулевым управлением, он наехал на колесоотбойник и машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте, а его 59-летний пассажир с различными травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело по статье 345 ч.2 УК РК, назначены экспертизы. Пресс-служба ДП Алматинской области

ДТП в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

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