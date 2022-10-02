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Прием сахарозаменителей в подростковом возрасте может привести к развитию рака

Может привести к развитию рака Фото: pixabay
Специалисты Университета Южной Калифорнии заявили, что употребление сахарозаменителей в подростковом возрасте может привести к нарушениям памяти, сообщает Zakon.kz.

Результаты их исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Потребление низкокалорийных подсластителей резко возросло из-за их широкого распространения в пищевой среде и усилий по борьбе с ожирением за счет замены сахара, – говорится в исследовании.

Однако эта "модная" пищевая привычка не так безопасна, как может показаться.

Проведенное исследование на грызунах позволило оценить воздействие приема сахарина, стевии и ACE-K и обнаружить долговременные нарушения памяти. Так, те крысы, которые употребляли сахар, имели длительные проблемы с памятью. Причина заключается в том, что низкокалорийные подсластители влияют на обмен веществ в организме, приводя к диабету и иным заболеваниям.

Ученые также отметили, что у крыс-подростков, употребляющих сахарозаменители, на языке снизилось количество рецепторов, которые отвечают за распознавание сладкого вкуса. У подопытных грызунов также были обнаружены изменения механизмов в кишечнике, которые перерабатывают глюкозу.

Специалисты перечислили подсластители, способные навредить организму. Среди них сахарин – канцероген, организм его не усваивает, а постоянное употребление повышает риск развития рака. Аспартам увеличивает риск развития рака печени и легких, а также ведет к повреждению мозга. Цикламат вызывает почечную недостаточность и запрещен в нескольких странах. Ацесульфам калия считается канцерогеном, но часто присутствует в газированных напитках. Ксилит содержит много калорий и может вызвать сбой в обмене веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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