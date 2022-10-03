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Курс доллара снизился на торгах 3 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,51 тенге, снизившись на 1,02 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 8,20 тенге (-0,10).

Торгов по юаню и евро не проводилось. Курс китайского юаня установлен Нацбанком в 670,1 тенге, курс евро – в 467,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 458-466 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,53% и составила 87,29 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь повысилась на 2,62%, до 81,57 доллара за баррель.

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