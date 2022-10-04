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25 тысяч жителей Алматы остались без воды

жители ЖК Асыл Арман остались без воды Фото: Zakon.kz
Целый жилой комплекс в пригороде Алматы остался без воды из-за крупной аварии на скважине. 25 тысяч жителей ЖК «Асыл Арман» столкнулись с серьезной проблемой 1 октября, сообщает Zakon.kz.

Вторые сутки Улжалгас Токтаметкызы открывает кран на кухне с надеждой, что оттуда побежит вода, однако чуда не происходит, сообщает КТК.

Женщина пожаловалась, что ей невозможно помыться, постирать и даже приготовить еду.

Ни горячей, ни холодной воды нет. Не можем ни попить, ни руки помыть, ни постирать и даже нормально естественную нужду справить. Из-за отсутствия воды в бачке туалет не смывает. У меня трое маленьких внуков. Для нашей семьи это настоящая проблема. Улжалгас Токтаметкызы

Без воды остались 25 тысяч абонентов, все они жители ЖК "Асыл Арман". Людей сейчас выручают лишь автономные аппараты по продаже воды. Они стали единственным источником живительной влаги. Однако и они не всегда работают. Из-за большого наплыва населения установка дала сбой.

Невозможно найти воду сейчас даже в местных магазинах. Ее раскупили в первый же день. Такого ажиотажа, говорят продавцы, они еще не видели.

Коммунальщики говорят: на скважине, которая питает жилой район, случилась крупная авария – произошел обвал грунта. Специалисты пытаются устранить последствия. Сколько времени на это понадобится, они не знают.

Вот глубинный насос. То, что там обвал был, оно заклинило насос. Сейчас мы наполняем резервуар с двумя дополнительными насосами. Резервуар дополняется. Как наполнится, мы сразу дадим жителям "Асыл Армана" холодную воду. Вечером и утром мы по графику будем давать жителям "Асыл Армана" воду. Только холодную, потому что мы горячую воду не сможем предоставить. старший специалист ОО "АлатауКомСервис" Даурен Саурык

К домам организовали подвоз воды в цистернах. Коммунальщики обещают, до полного устранения аварии водовоз будет курсировать в жилой комплекс регулярно.

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