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Обнаружен эффективный способ снизить давление без лекарств

снижение давления Фото: pixabay
Гипертония, или повышенное давление, может увеличить вероятность развития болезней сердца. При этом каких-то явных признаков высокого давления у человека может не быть, сообщает Zakon.kz.

К счастью, недавно ученые выяснили, что, помимо диеты, есть еще один метод снижения артериального давления, сообщает Ferra.

При повышенном кровяном давлении могут оказаться эффективными тренировки дыхательных мышц. Это выяснил профессор Дэниел Крейгхед из Университета Колорадо в Боулдере вместе с коллегами.

Специалисты для участия в исследовании отобрали 36 здоровых взрослых, возраст которых составлял 50-79 лет. Их систолическое артериальное давление было выше нормы, то есть 120 мм рт. ст. или ещё выше.

Одна половина участников занималась силовой тренировкой дыхательных мышц с высоким сопротивлением (IMST), а другая - упражнениями с гораздо более низким сопротивлением.

Спустя шесть недель выяснилось, что у людей, которые обращались к IMST, систолическое давление стало ниже в среднем на 9 пунктов. Интересно, что такой же эффект дают некоторые лекарства, направленные на снижение давления.

Помимо этого, группа IMST способность артерий расширяться при стимуляции улучшилась на 45%. А ещё в организме этих участников значительно повысился уровень оксида азота.

Тем не менее нужно будет провести ещё дополнительные масштабные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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